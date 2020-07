Tod mit 70 : Electra-Sänger Stephan Trepte gestorben

Berlin Er war die Stimme von DDR-Bands wie Electra, Lift oder Reform. Nun ist Stephan Trepte gestorben.

Stephan Trepte, Musiker und Sänger der in der DDR bekannt gewordenen Rockband Electra („Nie zuvor“, „Tritt ein in den Dom“), ist tot. Er starb im Alter von 70 Jahren, wie sein Sohn, der Schauspieler Ludwig Trepte, am Donnerstag auf seinem Instagram-Account bestätigte.