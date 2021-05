Kunstpalast : Elegant: Das neue Pinault-Museum in Paris

Elegant: Das neue Pinault-Museum in Paris

Paris Das neue Pariser Museum des französischen Milliardärs François Pinault liegt zwischen dem Louvre und dem Centre Pompidou. Die Lage ist top, das Gebäude ein Dialog der Jahrhunderte.

Ein paar Stühle, die in der riesigen Rotunde verloren und erhaben zugleich wirken; in der Mitte eine monumentale Skulptur. In den nächsten Wochen werden sich die Wachs-Plastiken des Schweizer Urs Fischer durch die Wärme des Sonnenlichts verformen und zu neuen Kunstwerken werden.