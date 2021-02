Kryptisches Video : Elektro-Duo Daft Punk trennt sich

Paris Das französische Bandduo Daft Punk („Get Lucky“) hat seine Trennung bekanntgegeben. Mit einem am Montag veröffentlichten Film verabschiedete sich das Duo nach 28 Jahren von seinen Fans.

Die beiden Mitglieder Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo teilten am Montag in einem achtminütigen Video mit, dass sie ihre Elektropop-Gruppe mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen ihres Debütalbums auflösen. In dem acht Minuten langen Film sind die Jahreszahlen „1993-2021“ eingeblendet. Das Elektro-Duo hat sich 1993 gegründet.