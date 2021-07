Berichterstattung zur Fußball-EM : Eine „Invasion“ von Fußball-Experten

Berlin Mehr Experten als Kommentatoren: Bei der EM haben ARD, ZDF und Magenta TV ein Riesenaufgebot an Fußball-Erklärern dabei. Das ist nicht unumstritten.

Ohne sie geht es scheinbar nicht mehr. In Mannschaftsstärke haben die ARD, das ZDF und die Telekom bei der Fußball-Europameisterschaft Experten aufgeboten, um den Menschen die Fußball-Welt zu erklären. Medienwissenschaftler sehen das durchaus kritisch. „Man kann schon verstehen, dass manch einem Zuschauer die Sendungen wie eine Invasion der Experten vorkommen“, sagte Christoph Bertling vom Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der Deutsche Sporthochschule in Köln.

Experten beim Fußball - Nicht neu

Für die ARD reist beispielsweise 2014-Weltmeister Bastian Schweinsteiger an der Seite von Moderatorin Jessy Wellmer durch das paneuropäische Turnier, im WDR-Studio in Köln wandeln U21-Erfolgstrainer Stefan Kuntz, Nationaltorhüterin Almuth Schult und der Fußball-Weltreisende Kevin-Prince Boateng zwischen Analyse und Anekdote. Auf dem Mainzer Lerchenberg des ZDF spielt unter anderem das Weltmeister-Duo Peer Mertesacker und Christoph Kramer verbal Doppelpass.

„Masse an Experten“ bei Fußball-Übertragungen

„Die aktuelle Masse an Experten verwässert nicht nur wichtige Kernaussagen einzelner, durchaus starker Experten wie Almuth Schult, Christoph Kramer oder Per Mertesacker, sondern sorgt auch dafür, dass der Sportjournalist seiner Basisaufgabe, einzuordnen und zu bewerten, nur in Teilen gerecht wird, weil er zu vielen anderen das Wort überlässt“, sagte Wiske. Bertling ergänzte: „Ein Fußballspiel ist ja nicht so komplex, dass es vor dem Sehen fachmännisch von allen Seiten beäugt werden muss.“