Ausstellungen Emder Kunsthalle zeigt Künstlerinnenselbstporträts

Die Schau bietet etwa einen Blick darauf, mit welchen Strategien Künstlerinnen ihren Platz in der Kunst einforderten - zum Beispiel im Spiegel männlicher Repräsentationen. Unter den mehr als 80 ausgestellten Werken ist etwa eine Weiterentwicklung des Motivs „Art is a Criminal Action“ von Ulrike Rosenbach zu sehen, mit dem sie Andy Warhols bekanntes Motiv „Double Elvis“ aufgreift. Während im Original von Warhol zwei Elvis Presleys mit einem Revolver dem Betrachter entgegen treten, hat sich Rosenbach in ihrer Adaption aus den 1970er Jahren in gleicher Pose neben Elvis ins Bild montiert.