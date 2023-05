Thinking Out Loud Erfolg für Ed Sheeran bei Copyright-Prozess

Der britische Sänger Ed Sheeran (32) hat in einem Prozess wegen angeblicher Copyright-Verletzungen in New York Recht bekommen. Sheeran habe seinen Song „Thinking Out Loud“ nicht von dem Lied „Let's Get It On“ abgeschrieben, befand eine Jury in New York US-Medienberichten zufolge nach mehrstündigen Beratungen einstimmig.