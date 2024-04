Film Ernst-Lubitsch-Preis für Marc Hosemann

Hosemann hat unter anderem in Produktionen wie „4 Blocks“ und „Babylon Berlin“ mitgespielt. In der Comedy-Serie „Die Discounter“ ist er als Filialleiter zu sehen. Zudem gehörte er viele Jahre zum Ensemble der Berliner Volksbühne. Ein Datum für die Verleihung steht bisher nicht fest. 2023 hatte Filmemacherin und Schauspielerin Karoline Herfurth („Einfach mal was Schönes“) den Preis in Berlin gewonnen.