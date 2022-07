Hollywood : Erster Trailer für Maria Schraders Weinstein-Film

Los Angeles Es ist die Geschichte vieler Frauen: Zwei Reporterinnen der „New York Times“ haben die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Weinstein öffentlich gemacht. Bald kommt die Story in die Kinos.

Trailer zeigt Reporterinnen hinter der Story

Das Drehbuch für „She Said“ stammt von der Britin Rebecca Lenkiewicz („Ida“). Brad Pitt ist mit seiner Produktionsfirma Plan B Entertainment als Produzent an Bord. Der Film soll Mitte November in die Kinos kommen.

Die von Dutzenden Frauen erhobenen Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein brachten 2017 die weltweite MeToo-Bewegung ins Rollen. Der Star-Produzent wurde schließlich in New York zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt. Derzeit sitzt Weinstein in einem Gefängnis in Los Angeles ein, wo ein weiterer Prozess gegen ihn ansteht.