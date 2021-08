Musik-Charts : Erstes Nummer-eins-Album für Billie Eilish

Das Cover des Albums "Happier Than Ever" von Billie Eilish. Foto: -/Universal Music/dpa

Baden-Baden/Berlin Sie hat es geschafft: Billie Eilish ist mit ihrem neuen Album auch in Deutschland ganz oben in den Charts eingestiegen.

Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ war 2019 bis auf Position drei geklettert, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.