Songwettbewerb : ESC-Organisatoren: Auffälligkeiten bei zweitem Halbfinale

Turin/Genf Ist bei der Punktevergabe im zweiten Halbfinale alles mit rechten Dingen zugegangen? Die Europäische Rundfunkunion nimmt Verstöße gegen die Regeln eigener Aussage zufolge sehr ernst.

Die Veranstalter des Eurovision Song Contest (ESC) haben nach dem Grand Prix in Turin Unregelmäßigkeiten bei einer Abstimmung festgestellt. Betroffen sei das zweite Halbfinale wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Freitag mitteilte.

In den Stimmabgaben der Jurys der sechs Teilnehmerländer Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien und San Marino seien „unregelmäßige Abstimmungsmuster“ erkannt worden. Die Vertreter dieser sechs Staaten sangen am Donnerstag vor einer Woche um den Finaleinzug. Nur Rumänien, Aserbaidschan und Polen kamen weiter. Ob den Ländern Konsequenzen drohen und welche, teilte die EBU nicht mit. Dies werde gerade mit den Mitgliedern und einem ESC-Gremium diskutiert, sagte ein Sprecher am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.