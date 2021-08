Beethoven-Jahr : Europäischer Kulturpreis für Katie Melua und die Scorpions

Sängerin Katie Melua mit ihrem Preis auf der Bühne in Bonn. Foto: Henning Kaiser/dpa

Bonn Viele Feiern zum 250. Geburtstag von Ludwig Beethoven fielen im letzten Jahr aus. Jetzt wurden in Bonn, der Geburtsstadt des Komponisten, die Europäischen Kulturpreise vergeben.

Die Rockband Scorpions („Wind of Change“) und die Jazz-Pop-Sängerin Katie Melua („Piece by Piece“) haben in der Bonner Oper den Europäischen Kulturpreis erhalten - zusammen mit einer Reihe anderer Preisträger.