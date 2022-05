Musik aus Südkorea : Europas erstes K-Pop-Festival in Frankfurt

Frankfurt/Main Popmusik aus Südkorea ist ein globaler Exportschlager. Zum ersten Mal traten zehn Bands gemeinsam in Europa auf. Im Stadion herrschte Kreisch-Alarm.

In Frankfurt am Main ist am Wochenende das erste K-Pop-Festival Europas gefeiert worden. Insgesamt hatten die Veranstalter nach eigenen Angaben 70.000 Tickets an Fans aus 84 Ländern verkauft.