Genug gelacht! Warum das Europaparlament keine Bühne für Satiriker sein sollte

Time to say Goodbye. Der Abspann läuft. Die Titanic steigt aus den Fluten empor, das World Trade Center erhebt sich in den Himmel, ebenso die Mauer in Berlin. Das Video auf der Leinwand spult prägende Ereignisse der Weltgeschichte einfach zurück. Unterlegt mit Abschiedsschmerzmusik. It’s time to say Goodbye. ­­Völlig richtig.