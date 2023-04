Indie-Duo Everything But The Girl melden sich mit „Fuse“ zurück

Wer Everything But The Girl noch aus den 80er und 90er Jahren kennt, als sich beide als feste Größe der britischen Indie-Szene etablierten und mit „Missing“ durch den Remix des New Yorker Produzenten und DJs Todd Terry einen Welthit landeten, wird sie wiedererkennen - besonders an der ausdrucksstarken Stimme von Thorn. Diese schwebt bei Songs wie „Caution To The Wind“, aber auch „Nothing Left To Lose“ über einem atmosphärischen, elektronischen Klangteppich. Temporeichere Stücke wechseln sich ab mit melancholischen Songs wie „Run A Red Light“ mit Piano-Klängen.