Skandal-Song : Falcos „Jeanny“ wird Vorlage für TV-Thriller

Wien/Leipzig Das Lied löste 1985 einen Skandal aus, weil Kritiker darin die Verherrlichung von Entführung und Missbrauch einer jungen Frau sahen. Falco fühlte sich missverstanden. Jetzt wird der Song Vorlage eines Films.

„Genau dieser Interpretationsspielraum inspirierte die Drehbuchautoren“, erklärten ORF und MDR am Donnerstag. In dem Film geht es um die 19-jährige Jeanny (Theresa Riess), die den „undurchschaubaren“ Steuerberater Johannes (Rubey) kennenlernt. Derweil verschwinden Mädchen, die Einwohner gründen eine Bürgerwehr. Schauplatz (und Drehort) ist Mödling in der Nähe von Wien.