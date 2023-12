Kinostart „Falling Into Place“ - Romanze von Aylin Tezel

In dem Film sind es Kira und Ian, die in einer Winternacht auf der schottischen Insel Isle of Skye aufeinander treffen. Beide flüchten vor etwas: sie vor der Auseinandersetzung mit ihrer gescheiterten Beziehung, er vor der Konfrontation mit den Problemen in seiner Familie. Ihre Verbindung wird schnell sehr tief, aber sie trennen sich wieder und kehren nach London zurück, verpassen sich und kommen doch nicht voneinander los.