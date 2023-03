Einschaltquoten Fast zehn Millionen sehen Tagebau-„Tatort“

ProSieben erreichte mit „Wer stiehlt Sido die Show?“ ab 20.15 Uhr im Schnitt 1,88 Millionen, was wegen mehr als dreistündiger Dauer von Joko Winterscheidts Konzeptsendung sogar 7,1 Prozent Marktanteil bedeutete. „Bill Kaulitz gewinnt am Sonntagabend das Staffel-Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" und besiegt Gastgeber Sido. Damit quizzt sich Bill auf das Cover seines eigenen Rätselhefts: "Bills witziges Rätsel-Karussell" ist die eigens für die Show aufgelegte Rätselzeitschrift und ab heute zum ersten Mal im Straßenverkauf als Obdachlosenzeitschrift erhältlich“, teilte ProSieben am Montag mit.