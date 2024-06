Körperwelten-Ausstellung in Köln Faszinierende Einblicke in die menschliche Anatomie

„Der Zyklus des Lebens“ heißt die Schau, die seit dem 21. Juni auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses in Ehrenfeld zu sehen ist. Doch sie hat sich verändert seit der Premiere. „Am Anfang war es ganz überwiegend eine anatomische Ausstellung“, sagt die Kuratorin Dr. Angelina Whalley, Ehefrau des „Körperwelten“-Begründers Dr. Gunther von Hagens. „Jetzt ist es eher eine Ausstellung über das Leben.“ Der eigene Körper sei für viele Menschen etwas Selbstverständliches, an den erst gedacht werde, wenn mal etwas nicht mehr so gut funktioniert. „Alles, was wir tun, oder auch nicht tun, hat eine enorme Auswirkung auf die Entwicklung unseres Körpers: die Ernährung, körperliche Aktivität oder das soziale Umfeld. Das Einzige, was bleibt, ist die ewige Veränderung.“