Opernaufführung in Essen „Fausto“ erwacht aus 200 Jahren Dornröschenschlaf

Bei den ersten schauerlichen Akkorden an diesem Opernabend im Essener Aalto-Theater fühlt man sich gleich an die Ouvertüre zu „Don Giovanni“ erinnert. Doch was so vertraut klingt, stammt nicht von Mozart, sondern aus der Feder der heute zu Unrecht völlig vergessenen französischen Komponistin Louise Bertin (1805-1877). Die knappe, aber wirkungsvolle Reminiszenz wird kaum Zufall gewesen sein. In beiden Fällen verweisen die düsteren Orchesterschläge auf die Verdammnis des Titelhelden. Im Falle von Bertin handelt es sich um Goethes „Faust“. Es ist in diesen ersten Takten so, als habe Bertin den Wunsch des alten Goethe erfüllen wollen, dass die Musik einer Vertonung des Dramas „im Charakter des ‚Don Giovanni‘ sein“ müsste. Doch später erinnert manches auch an den frühen Berlioz, mit dem die nach einer Polio-Erkrankung gelähmte Bertin befreundet war. Ein bisschen Rossini ist auch dabei, aber eben auch so viel persönlicher Stil der jungen Komponistin, die zum Zeitpunkt der Uraufführung 1831 gerade einmal 26 Jahre alt gewesen ist. Andreas Spering, Dirigent der Essener Ausgrabung, legt im Programmheft dar, dass Bertin eine „eigene Farbe geschaffen“ habe, von der ihre männlichen Kollegen zu Recht beeindruckt gewesen seinen.