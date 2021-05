Song Contest : Favoriten Schweiz und Island im Finale des ESC

Rotterdam Endlich wieder ESC: Die Fans dürften glücklich sein. Am Samstagabend steigt in Rotterdam das Finale.

Alle 26 Teilnehmer des Finales des 65. Eurovision Song Contest stehen fest: Auch die Schweiz und Island, beide Favoriten auf den ESC-Titel, erreichten am Donnerstagabend in Rotterdam einen Platz im Finale.

Österreich mit Vincent Bueno schied dagegen im Halbfinale aus. Etwa 3500 Zuschauern sahen eine spektakuläre Show mit vielen Licht- und Videoeffekten im Ahoy in der niederländischen Hafenstadt. Am Ende hatten die TV-Zuschauer das Wort. Bereits am Vorabend hatte die Jury entschieden.