Ein Fall, zwei Wahrheiten Ferdinand von Schirachs Werk über Vergewaltigung kommt als Film im ZDF

Was genau ist passiert an jenem 14. August in Christian Thiedes Wohnung in der Berliner Mommsenstraße? Die TV-Moderatorin Kathrin Schlüter, Ende 40, und Thiede, Aufsichtsratsmitglied eines Konzerns, Ende 50, verbrachten dort eine gewisse Zeit. Drei Tage später erstattet sie Anzeige gegen Thiede: Er habe sie vergewaltigt. Vor Gericht sehen sie sich wieder, die Vorsitzende Richterin steht vor einem komplexen Fall. Die Beweislage ist dünn. Nur die beiden Menschen, die sich in der Wohnung trafen, wissen exakt, was geschehen ist und was nicht – jeder hat seine Version. „Er sagt, sie sagt“ ist der neue Justizkrimi des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach überschrieben, ein Theaterstück, das in der Verfilmung von Matti Geschonneck nach von Schirachs Drehbuch am 26. Februar im ZDF gesendet wird und schon ab 17. Februar in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Schirachs Stück selber wird Anfang September im Wiener Theater in der Josefstadt uraufgeführt.