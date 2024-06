Kunst Festprogramm zum 100. Geburtstag von Fritz Koenig

Am 27. Juni folgt eine Ausstellungseröffnung in New York. Im Transatlantischen Zentrum der Bundesrepublik dreht es sich dann um die berühmte Plastik „Kugelkaryatide N.Y.“ (auch „Sphere“ genannt), die in New York vor dem World Trade Center stand und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beschädigt aus den Trümmern geborgen wurde.