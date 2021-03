Digitale Ausgabe : Festwoche zum 150. Geburtstag von Heinrich Mann

Lübeck Nicht nur Thomas Mann, sondern auch sei älterer Bruder Heinrich hat Lübeck ein literarisches Denkmal gesetzt. Zu seinem 150. Geburtstag plant die Hansestadt eine Festwoche - allerdings nur digital.

Am Geburtstag des Schriftstellers, dem 27. März, sollen zudem 150 Bücher von und über Heinrich Mann im Museumsshop „Buddenbrooks am Markt“ an Besucher verschenkt werden, die an der Kasse das Codewort „Heinrich 150“ nennen. Zudem werden drei Exemplare der neu aufgelegten, illustrierten Ausgabe des „Untertan“ an diejenigen gehen, die vorab den schönsten Geburtstagsgruß an Heinrich schreiben.