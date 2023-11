Komödie Film „Barbenheimer“ soll kommen - als Low-Budget-Komödie

Die Wortschöpfung „Barbenheimer“ ist eine Kombination der beiden Kinohits „Barbie“ von Greta Gerwig und „Oppenheimer“ von Christopher Nolan. Die mit Spannung erwarteten Filme starteten im Juli dieses Jahres am gleichen Tag im Kino - was Internetnutzer unter der Wortschöpfung „Barbenheimer“ zu zahlreichen Scherzen über das Duell der beiden so ungleichen Filme verleitete.