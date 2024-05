Auszeichnung Film über das Leben: „Sterben“ gewinnt Deutschen Filmpreis

Für den bewegendsten Auftritt sorgte bei der großen Gala im Theater am Potsdamer Platz in Berlin aber eine 102-Jährige. „In diesem Raum sitzen ganz viele Geschichtenerzähler. Ihr habt die Verantwortung, die Kraft des Films zu nutzen, damit so etwas nie wieder passiert“, appellierte die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer an die Filmschaffenden, als sie auf die Bühne geführt wurde. „Ich bitte euch, mich zu unterstützen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt.“ Für ihre Rede gab es im Publikum Standing Ovations und tosenden Applaus. Einige hatten Tränen in den Augen.