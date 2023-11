Film Filmemacher Rainer Erler im Alter von 90 Jahren gestorben

Mehr als 40 Spielfilme, 14 Romane, gut zwei Dutzend Erzählungen und Kurzgeschichten, sowie fünf Bühnenwerke - das Werk des Münchner Regisseurs, Produzenten und Autors Rainer Erler ist imposant. Mit seinen künstlerischen Beiträgen bot er stets Diskussionsstoff. Am Mittwoch ist Erler im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat in Perth in Australien gestorben, wie seine Familie mitteilte.