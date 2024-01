Film Filmfestival Max Ophüls Preis startet

Eröffnet wird die Festivalwoche am Montag (22. Januar) mit Adrian Goigingers Spielfilm „Rickerl - Musik is höchstens a hobby“. In der Hauptrolle der melancholisch-humorvollen Vater-Sohn-Geschichte ist der österreichische Singer-Songwriter Voodoo Jürgens zu sehen. Regisseur Adrian Goiginger will seinen Film in Saarbrücken persönlich mit einigen Schauspielern vorstellen.