Neuer Film von Élise Girard Von Geistern, Poesie und Kirschblüten: „Madame Sidonie in Japan“ im Kino

In ihrer Einsamkeit fühlt sie sich wohl, an ihrer Trauer hält sie fest. Den Flug nach Japan hätte sie deshalb gerne verpasst, aber er hat drei Stunden Verspätung – mehr als sie selbst. Also fliegt sie doch. In Kyoto angekommen wartet bereits ein ausdrucksloses Gesicht mit Sonnenbrille auf sie: ihr Verleger Kenzo Mizoguchi (Tsuyoshi Ihara). In den nächsten acht Tagen weicht er ihr nicht mehr von der Seite.