Filmverbot an "stillen Feiertagen" Darum sind an Karfreitag viele Filme verboten

Was haben die Filme "Das Leben des Brian", "Ghostbusters" und "Max und Moritz" gemeinsam? Es sind Filme, die das "religiöse und sittliche Empfinden" an stillen christlichen Feiertagen verletzen können - und deshalb an Karfreitag nicht öffentlich im Kino gezeigt werden dürfen. So haben zumindest seit 1980 Prüfer der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) entschieden, die über die Altersfreigaben für Filme bestimmen, und deren Urteil bis heute gilt.