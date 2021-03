Filmverbot an "stillen Feiertagen" : Darum ist „Heidi“ an Karfreitag im Kino verboten

Bonn Rund 700 Filme dürfen an "stillen Feiertagen" wie Karfreitag in Deutschland nicht im Kino gezeigt werden. Grund ist ein jahrzehntealtes Verbot, das auch nach der coronabedingten Zwangspause noch für die Kinos gelten wird. Die Hintergründe.

Was haben die Filme "Heidi in den Bergen", "Das Leben des Brian", "Ghostbusters" und "Max und Moritz" gemeinsam? Sie alle sind Filme, die das "religiöse und sittliche Empfinden" an stillen christlichen Feiertagen verletzen können - und deshalb an Karfreitag nicht öffentlich im Kino gezeigt werden dürfen. So haben zumindest seit 1980 Prüfer der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) entschieden, die über die Altersfreigaben für Filme bestimmen, und deren Urteil bis heute gilt. In Zeiten von Corona ist dieses Verbot vielerorts zwar zum zweiten Jahr in Folge hinfällig - doch wird es wohl auch noch im nächsten Jahr existieren, wie Stefan Linz, Geschäftsführer der FSK, auf GA-Anfrage mitteilte. Das Karfreitags-Filmverbot ist in der Gesetzgebung auf Länderebene festgelegt; Linz erwartet momentan keine Änderung der Gesetzeslage.