„Memory“ im Kino in Bonn Flucht vor den Schatten der Vergangenheit

Dieser Film hat es in sich: Alkoholismus, Vergewaltigung, Missbrauch, Traumata, familiäre Konflikte, Lebenslügen. Und Demenz. Der 1979 in Mexico-Stadt geborene Michel Franco montiert die Themen, die jedes für sich bereits ein eigenes Filmgenre generiert haben, zu einem komplexen Gebilde. „Memory“ – Buch und Regie: Franco – bedient dabei keines der häufig reproduzierten Klischees, erzählt stattdessen eine New Yorker Geschichte voll emotionaler Tiefe, zärtlicher Momente, märchenhafter Züge und leisem Humor.