Musik-Charts : Foo Fighters zurück an der Charts-Spitze

Foo Fighters zurück an der Charts-Spitze

Berlin Mit ihrem neuen Album sind die Foo Fighters ganz oben eingestiegen. „Medicine At Midnight“ scheint zu wirken.

Nach zehn Jahren meldet sich die US-Rockband Foo Fighters an der Spitze der deutschen Album-Charts zurück. „Medicine At Midnight“ ist bereits die achte Top-10-Platte des US-Sextetts um Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Und nach „Wasting Light“ aus dem Jahr 2011 ist es das zweite Nummer-eins-Werk.