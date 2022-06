documenta-Streit : Forderungen reichen von Dialog bis zur Schließung

Kassel/Wiesbaden Gespräche mit Vertretern jüdischer Gemeinden sollen den documenta-Skandal in konstruktive Bahnen lenken. Gleichzeitig kritisiert Hessens Kunstministerin aber die Form, die der Streit um die Verantwortlichkeiten inzwischen angenommen hat.

„Wir haben unseren Standpunkt sehr deutlich gemacht, dass es nun nach der allgemeinen ersten Empörung auch personelle Konsequenzen geben muss“, teilte der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, am Donnerstag mit. Zuvor fand am Dienstag ein Treffen der Vorstände des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden Hessens und der Jüdischen Gemeinde Frankfurt mit Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) statt.

Wer ist verantwortlich?

Dorn sagte der dpa am Donnerstag, ihre Priorität sei es derzeit, „Gespräche zu führen, unter anderem mit Vertretern der jüdischen Gemeinden in Hessen und des Zentralrates der Juden, und die Aufarbeitung der Verantwortlichkeiten innerhalb der documenta gGmbH voranzubringen“. Gleichzeitig kritisierte sie den Streit von Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) über die Verantwortlichkeiten bei der documenta.

Nachdem ein als antisemitisch eingestuftes Kunstwerk auf der documenta in Kassel abgebaut worden war und es bereits seit Monaten Antisemitismus-Vorwürfe gegen das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa gegeben hatte, forderte Roth mehr Einfluss der Bundesregierung auf die Schau. Sie droht, andernfalls den Geldhahn zuzudrehen. Während die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dorn die Forderungen Roths unterstützt, lehnt der Aufsichtsratsvorsitzende, Kassels Oberbürgermeister Geselle, sie vehement ab. In einem Brief an Roth zeigte er sich „stark irritiert“ von deren Verhalten und kündigte an, notfalls auf die finanzielle Unterstützung Berlins zu verzichten.