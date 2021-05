Archäologie : Forscher entdecken 3800 Jahre alte Goldspirale in Frauengrab

Forscher entdecken 3800 Jahre alte Goldspirale in Frauengrab

Eine etwa 3800 Jahre alte Goldspirale, die in der Bronzezeit wohl als Haarschmuck genutzt wurde. Foto: Yvonne Mühleis/Landesamt für Denkmalpflege Esslingen/dpa

Ammerbuch Nur etwa einen Zentimeter ist das Schmuckstück und der bislang älteste Goldfund in Baden-Württemberg. Es wird auf die Bronzezeit datiert.

Das etwa ein Zentimeter große Goldröllchen sei der bislang älteste Goldfund in Baden-Württemberg, teilten die Universität Tübingen und das Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag mit. Die Spirale sei im Herbst 2020 in einem Frauengrab bei Ammerbuch (Landkreis Tübingen) gefunden worden.