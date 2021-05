Frankfurt/Main : Museum sucht gebrauchte Handys für Smartphone-Ausstellung

Frankfurt Vor 25 Jahren wurde das erste Smartphone präsentiert. Ein Frankfurter Museum plant eine Ausstellung zu dem Thema und sucht dafür nun deutschlandweit nach gebrauchten Handys.

„Das kann eine Liebesgeschichte sein, die sich durch eine App entwickelt hat, oder ein Traumjob, den man nur dank Smartphone bekommen hat“, so Fischer. Die Exponate werden zunächst nur in einer virtuellen Ausstellung gezeigt, die am 15. August mit einem Festakt eröffnet werden soll. Die Telefone erhalten einen Platz in der Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, zu der auch das Museum für Kommunikation Berlin gehört.

Am 15. August 1996 war der Öffentlichkeit mit dem „Nokia 9000 Communicator“ das erste Smartphone vorgestellt worden, laut Fischer handelte es sich um das erste Handy mit mobilem Internetzugang. Es ließ sich seitlich aufklappen und richtete sich mit einem Preis von 2700 Mark vor allem an Geschäftsleute. „Der Smartphone-Boom begann mit dem ersten iPhone 2007“, so Fischer. Laut Auskunft des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden wurden im vergangenen Jahr in 97,5 Prozent der deutschen Haushalte Mobiltelefone genutzt, dabei handelte es sich in 84,5 Prozent der Haushalte um Smartphones.