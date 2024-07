Malerei Frida Kahlos 70. Todestag: Verwundete Heldin der Kunst

„Wir möchten ihr Leben und ihr Vermächtnis feiern“, sagt Perla Labarthe, die Direktorin des Frida-Kahlo-Museums - als Blaues Haus bekannt -, der Deutschen Presse-Agentur in Mexiko-Stadt. Die visuelle Kraft ihrer Werke und die Art, wie sie Gefühle und Erfahrungen in Kunst verwandele, machten Kahlo zu einer faszinierenden Künstlerin. Außerdem sei sie eine sehr ehrliche Künstlerin gewesen und habe ihre eigene Identität geschaffen - das spreche die Menschen heute noch an.