Philosophie Frieden denken: Immanuel Kant bleibt aktuell

Die finanzielle Unsicherheit in Jugendjahren dürfte einer der Faktoren gewesen sein, warum Kant nie geheiratet habe, mutmaßt Walentin Balanowski, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Philosophischen Fakultät der Kant-Universität in Kaliningrad. Er schreibt zum Jubiläum an einem Buch, um die Philosophie des teilweise als schwer verständlich geltenden Theoretikers in einfachen Worten zu erklären.