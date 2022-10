Buchmesse : Friedenspreisträger Zhadan: „Kultur darf nicht schweigen“

Serhij Zhadan, ukrainischer Schriftsteller, Künstler und Aktivist sowie Träger des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022, steht nach einer Pressekonferenz im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in einem Gang. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Wenn die Kultur schweigt, hat die Angst gewonnen. Davon Serhij Zhadan überzeugt. In Frankfurt wird der Friedenspreisträger mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.

Friedenspreisträger Serhij Zhadan hat die Bedeutung von Kultur in Kriegszeiten betont. „Auch während des Krieges muss Kultur eine Stimme haben. Die Kultur darf nicht schweigen. Wenn die Kultur schweigt, wenn die Schriftsteller schweigen, wenn die Dichter schweigen, dann bedeutet das, dass die Angst gewonnen hat“, sagte der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse. „Die Sprache ist die Überwindung der Unsicherheit, die Überwindung der Angst.“

Zhadan nimmt am Sonntag zum Abschluss der Buchmesse den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022 entgegen. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Zhadan wurde 1974 in Starobilsk im nun russisch besetzen Gebiet Luhansk geboren. Er lebt im umkämpften Charkiw, wo er mit Freunden humanitäre Hilfe leistet. Auf die Frage, was ihm und anderen Ukrainern die Kraft gebe, zu bleiben, antwortete Zhadan: „Vielleicht das Gefühl, dass die Wahrheit auf unserer Seite ist.“