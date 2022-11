Kunst : Fünf Vermeers aus Deutschland bei Meisterschau

Berlin/Amsterdam Im Februar 2023 startet in Amsterdam eine große Vermeer-Schau. Auch auch Deutschland kommen Leihgaben.

Für „Vermeer“ werden in der Berliner Gemäldegalerie „Das Glas Wein“ (ca. 1659-61) und die „Junge Dame mit Perlenhalsband“ (ca. 1662-64) auf den Weg gebracht, die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresdenverpackt „Bei der Kupplerin“ (1656) und „Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster“ (ca. 1657-58), das Städel Museum in Frankfurt am Main steuert „Der Geograph“ (1669) bei.