Das Verhältnis Kafkas zu seiner Familie „Für die Familie fehlt mir jeder mitlebende Sinn“

Man glaubt, so schreibt Koch in seinem Vorwort zu seinem sehr empfehlenswerten Buch, „Einblick in ein gestörtes oder zerrüttetes Verhältnis zu bekommen.“ Verfolge man jedoch seine Äußerungen in ihrer Gesamtheit bis zu seinem frühen Tod, werde deutlich, „wie falsch dieser Eindruck ist und dass man einmal mehr auf Kafkas Spiel von Methode und Wahrheit hereingefallen ist“ – eine Methode, die er gebrauche, wenn ihn eine Person oder eine Sache zu sehr in ihren Bann ziehe. Als Beispiele nennt er „die negativen Äußerungen über Felice Bauer, die er nach seiner ersten Begegnung in sein Tagebuch schreibt, während er zur selben Zeit verzweifelt nach den richtigen Formulierungen für seinen ersten Brief an diese Frau sucht, von der er so fasziniert ist.“ Vom gesellschaftlichen Aufstieg ebenso wie von den Befindlichkeiten der Familienmitglieder erzählen die Fotos im Buch. Man hat etwas erreicht, davon „zeugen die Fotos aus den 1920er Jahren, auf denen die Familien der Schwestern Kafkas wie für ein Gesellschaftsmagazin posieren.“