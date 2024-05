Europameisterschaft 2024 Diese Sender und Streaminganbieter zeigen die Spiele der Fußball-EM

Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München. Dann beginnt der Kampf um den begehrten Henri-Delaunay-Pokal, den die Siegermannschaft im Anschluss an das Finale am 14. Juli in Berlin schließlich nach oben recken wird. Der Titelträger der EM 2024 wird aus 24 Mannschaften in insgesamt 51 Spielen ermittelt.