Christoph Maria Herbst über echte und TV-Ehen „Dummheit kann ich nicht ertragen“

Sie streiten wie die Kesselflicker: In einer viel beachteten Fernsehserie haben sich Christoph Maria Herbst und Annette Frier als Eheleute Merz von 2019 bis 2021 die Hölle heißgemacht, im vergangenen Jahr folgte ein Film. Jetzt sind die mittlerweile geschiedenen Streithähne wieder da: In der 90-minütigen Komödie „Merz gegen Merz – Geheimnisse“ (12. September, ZDF) treffen sie aufeinander und lassen es wie in alten Zeiten krachen. Mit Christoph Maria Herbst sprach Martin Weber.