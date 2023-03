GA Krimi-Kolumne: Der Polizeiruf 110 aus Magdeburg Was ist denn jetzt mit Matthias?

Trotzdem beißen sich die Ermittler fest, kurz an Rene (Oskar Bökelmann), der mittlerweile mit Ronnys leiblicher Mutter (Ceci Chuh) zusammenlebt und das wohl lieber ohne Kinder tun würde. Rene wirkt allerdings so einfältig und eindimensional, dass schnell klar ist: Er wird wohl eher nichts mit Ronnys Verschwinden zu tun haben. Also gerät Heimerzieher Matthias (Thomas Schubert) in den Fokus. Er habe sich an Kindern vergriffen, sagt Gordon (Valentin Oppermann). Mit Letzterem stimmt auch irgendwas nicht, das sagen im Heim alle. Und das weiß sogar Aushilfsmama Gaby (Maja Schöne), die Ronnys Messer bei ihrem Quasi-Sohnemann findet und es hinter der Neonröhre der Waschküche versteckt.