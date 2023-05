GA-Krimi-Kolumne: Der Tatort aus München Schnitzel mit Zitrone

Nun liegt es in der Natur der Sache, dass ein Fall, der in einer (zugegeben wahrscheinlich ziemlich großen) Nische dieser Gesellschaft spielt, nicht ganz so mitreißt wie einer, der dem bereits erwähnten Gros der Zuschauerschaft vertrauter vorkommt. Den Preis hat der Tatort wohl einigermaßen freiwillig gezahlt. Die selbstgestellte Aufgabe wird es wohl gewesen sein, das Wettbewerbszocken dem gemeinen Analogfernsehengucker näherzubringen. Wenn’s so war: Aufgabe erfüllt.