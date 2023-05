GA-Krimi-Kolumne: Der Tatort aus Wien Man muss ein bisschen kämpfen

So. Jetzt sind es also Sarah Wassermair (Buch) und Dominik Hartl (Regie), die Bibi (Adele Neuhauser) und Moritz (Harald Krassnitzer) in den Kampf gegen das organisierte Verbrechen schicken. Die Mafia kommt dabei übrigens aus Georgien, das bringt zumindest eine neue Sprache ins Spiel, die im deutschen Fernsehen eher selten zu hören ist. Stereotypisch sind die Figuren, die im Tatort das Wiener Immobiliengeschäft beherrschen, trotzdem, manche gar comichaft überzeichnet wie Vladimir Korneev als Irakli, ungeliebter Sohn des großen Beka Datviani (Lasha Bakradze). Aber sei’s drum. Mafia-Tatorte waren schon deutlich schlechter als dieser aus Wien.