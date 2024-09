GA-Krimikolumne: Der Tatort aus dem Schwarzwald Wohltuendes Plätschern

Tut auch „ad acta“ nicht, drehen tut sich in dem Film ohnehin wenig. Es plätschert eher, aber so, wie ein Bergbach plätschert, wohltuend. Obwohl der Fortgang des Falls ziemlich schnell ziemlich offensichtlich scheint (und der Schein trügt nicht), macht es Freude, ihn bis zum Ende zu begleiten. Es macht Freude, den im Gerichtssaal so knochenharten Anwalt auch verletzlich, wütend zu erleben. Es macht Freude, Richterin Wirtz (Theresa Berlange) zu beobachten, wie sie erkennt, wie einfach es war, sie stolpern zu lassen. Und noch mehr Freude macht es, das Zusammenspiel zwischen Papa Bruno (Michael Hanemann) und Kommissarin Tobler zu begleiten.