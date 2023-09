GA-Krimikolumne: Tatort Frankfurt Im Dunkeln

Das ist schon spannend – wie sich vor allem Brix (Wolfram Koch) in der Dunkelheit, die fast den ganzen Tatort umgibt, schlägt. Hin und wieder ein Lichtkegel, der dem Zuschauer irgendetwas sagen soll. Was, das wird über die 90 Minuten nicht ganz klar. Nicht ganz klar wird ebenso, mit welcher seltsamen Vereinigung es Brix und (diesmal vor allem als Randfigur) Janneke (Marita Broich) zu tun haben. Prepper, so viel ist klar. Die bereiten sich militant auf das Ende der Welt vor. Wer das Ende der Welt aber nun bringt: Hm.