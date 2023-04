GA-Krimikolumne zum „Tatort“ Am Ende ist’s egal

Keine Sorge, wir haben denselben „Tatort“ gesehen. Er erschien mir aber richtig, der Versuch, das Image des Krimis aus der Schweiz ins rechte Licht zu rücken. Die Schweizer können nämlich Krimi. Nur keinen „Tatort“. Das war bei Flückiger (Stefan Gubser) so, der schon immer langweilig war, aber im Konstanz-„Tatort“ nicht so auffiel wie später, als nicht mehr der SWR, sondern das SF das Zepter in die Hand genommen hatte. Und das ist auch jetzt so, wenn Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler als Isabelle Grandjean und Tessa Ott völlig persönlichkeitslos durch Zürich stapfen. Schade, dabei ist das eine so spannende Stadt.