GA-Krimikritik: Der Tatort aus Berlin Seltsamer Folklorefilter

Dann kam die Harfouch – und wenn die kommt, wird es oft besser. So auch in Berlin. Das war plötzlich nicht mehr ganz so kaputt, Karow hatte sich zumindest fingerbreit aus dem Sumpf erhoben und der erste Fall der beiden war ein Sternstündchen am Sonntagabend in der ARD. Nun also der zweite, der sein Grenzgängergen wieder ausreizen will. Dumm nur, dass er sich mit der durchaus ordentlich nahegehenden Brutalität ganz hinten anstellen muss, nachdem München und Halle – okay, das war ein Polizeiruf – das Aushaltbare in Fernsehsesselumgebung schon aus- und fast überreizt hatten.