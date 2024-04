GA-Krimikritik: Der Tatort aus Bremen Schon wieder Wald

Waldwochen im Sonntagskrimi – in der vergangenen Woche wars das Oderland, jetzt der Bremer Stadtrand. Am Letzteren läuft es sich zumindest mit Blick auf die Krimis und deren Zuschauer deutlich besser durchs Geäst. Das liegt schon daran, dass die Mitlaufenden, in Bremen sind es drei Nachbarinnen und Alibifreundinnen (Pegah Ferydoni, Sophie Lutz und Inez Bjørk David) ziemlich großartig spielen. Ganz besonders Sophie Lutz als überengagierte Nachbarsfreundin Viola Klemm macht ihren Job so hervorragend, dass man gleich mitschieben will, als Neuwitwer Klaus Seifert (Henning Baum) sie aus der Terrassentür hinaus ins Freie schiebt.